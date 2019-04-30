Трамп ужесточит систему предоставления убежища мигрантам

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-30T08:23:18+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп планирует ужесточить систему предоставления убежища мигрантам. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

- Президент Трамп подписал президентский меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, которые ищут убежища, при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, - сообщили представители Белого дома.

Американский лидер уже поручил администрации срочно принять ряд мер по ужесточению правил предоставления убежища. Среди них предложение взимать плату за заявления о предоставлении убежища и разрешении на работу и немедленно отзывать разрешение на работу иностранцам, которые получили распоряжение об окончательной высылке, сообщает "РИА-Новости".

Более того, Дональд Трамп предложил установить требование, чтобы все ходатайства о предоставлении убежища мигрантам рассматривались в иммиграционных судах в течение 180 дней с момента их подачи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп подтвердил, что готов закрыть границу с Мексикой из-за мигрантов. Президент США убежден, что безопасность важнее торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU