Трамп подтвердил, что готов закрыть границу с Мексикой из-за мигрантов

СЕГОДНЯ 01:56 2019-04-03T02:02:30+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп во вторник, 2 апреля, повторил, что готов закрыть американо-мексиканскую границу, если власти Мексики не остановят бесконечный поток нелегальных мигрантов, направляющихся в Штаты.

«Если мы не договоримся с конгрессом, или если Мексика не сделает то, что должна, мы закроем границу – и все. Или мы закроем некоторые участки границы, а не всю ее», - заявил американский лидер журналистам.

«Это единственный вариант решения проблемы, и я однозначно намерен сделать это», - добавил он.

При этом Трамп признал, что такой шаг окажет на американскую экономику негативный эффект, но, как подчеркнул президент США, безопасность важнее торговли.

«Для меня и торговля важна, и граница важна, но важнее всего безопасность. У нас будет либо укрепленная граница, либо закрытая граница», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сторону Соединенных Штатов движется новый караван мигрантов – около 1200 человек, которые прибыли в Мексику из Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Кубы.

На прошлой неделе Трамп пригрозил закрыть американо-мексиканскую границу, если власти соседней страны не решат проблему с нелегалами.

ИСТОЧНИК KP.RU