Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-30T17:41:36+03:00

В территориальных водах России 100 километров первой нитки газопровода должны быть уложены в течение одного месяца

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Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил о том, что судно-трубоукладчик Solitaire, принадлежащий швейцарской компании Allseas, начало работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в российских водах. Предполагается, что работы будут завершены в течение месяца.

«Судно Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах. 100 километров первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца», — говорится в сообщении оператора.

Незадолго до этого судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку трубопровода в Балтийском море.

Накануне, в понедельник, 29 апреля, заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности Газпром Дмитрий Хандога заявил, что компания работает над разработкой мер по сохранению проекта «Северного Потока - 2» в графике. Он сообщил, что в настоящий момент сохраняется вероятность пуск газопровода до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU