2019-05-02T08:39:00+03:00
Общество

В России рассматривают возможность создания службы воздушных маршалов

Сейчас правоохранители могут сопровождать самолеты лишь при наличии информации о возможном нарушении требований безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Служба воздушных маршалов может появиться в РоссииСлужба воздушных маршалов может появиться в РоссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В России вновь заговорили о возможности создания службы воздушных маршалов. Об этом рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.

Напомним. что сейчас правоохранители могут сопровождать самолеты во время полета лишь при наличии информации о возможном нарушении требований безопасности, однако создание отдельных подразделений, представляющих собой "службу воздушных маршалов", не предусмотрено.

"Все это сейчас находится в обсуждении, но какого-либо решения нет. Все в режиме проработки, разработки, но не более того", - сказал Тарушкин.

При этом он добавил, что нахождение сотрудников министерства внутренних дел на борту лайнеров, "несомненно, остудило бы горячие головы", передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле 2019 года российское министерство транспорта вновь задумалось об ужесточении правил авиационной безопасности в аэропортах и на бортах воздушных судов. На фоне этого рассматривается целый ряд нововведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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