СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-03T14:38:50+03:00

В Совфеде прокомментировали слова Климкина об "ответе" на акцию "Бессмертный полк" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что главе МИД Украины Павлу Климкину, который предложил в ответ на акцию "Бессмертный полк" выйти на улицы с портретами украинцев, ставших жертвами репрессий, не стоит святотатствовать.

- Судя по всему, вам осталось сделать только один шаг, чтобы назвать главным итогом Второй мировой войны поражение Украины. Но кто дал вам право говорить от имени ее народа!? - подчеркнул Клинцевич.

Напомним, некоторое время назад Павел Климкин предложил гражданам пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев". Так политик прокомментировал публикацию пользователя Facebook, который на призыв телеканала "Интер" от "Союза ветеранов" принять участие в акции "Бессмертный полк" предложил украинцам устроить свою акцию, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии". Павел Климкин заявил, что это новый "паспортный" этап оккупации региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706631" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Никонов - об идее Климкина вывести в Киеве «Бессмертный полк» жертв сталинских репрессий: «9 мая для Зеленского станет «моментом истины”. С кем он выйдет на улицы и выйдет ли?..».Александр ГАМОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701632" frameborder="0"></iframe> Климкин пригрозил предъявить России счет за «столетия оккупации» Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU