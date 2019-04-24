МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии"

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-24T16:53:39+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса является "продолжением" агрессии.

- Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса, - заметил Климкин в своем Twitter.

Более того, постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко подчеркнул, что украинская сторона уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Ранее президент РФ упростил выдачу документа жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU