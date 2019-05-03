Украина близка к тому, чтобы начать закупать газ в США

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-03T16:17:20+03:00

На Украине рассказали о планах по поставкам газа из США Фото: REUTERS

Окончательное решение пока не принято, но обе стороны заинтересованы в данном вопросе

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Украина близка к тому, чтобы начать закупать американский газ. Такое заявление сделал глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

В среду, 1 мая, он прибыл в Вашингтон с целью заручиться поддержкой властей США в сфере противодействия "Северному потоку-2" и переговорах по контракту с Россией, однако в итоге речь зашла об СПГ.

"В этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - сказал Коболев в интервью украинскому бюро "Голоса Америки".

При этом бизнесмен подчеркнул, что позиция "Газпрому" по вопросу контракта на транзит газа через Украину до сих пор кажется ему "непонятной". Глава правления компании считает, что в 2020 году между Москвой и Киевом просто начнется очередная "газовая война".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о высокой вероятности возникновения такого явления говорил и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

ИСТОЧНИК KP.RU