В "Нафтогазе" считают, что Россия готовится к "газовой войне"

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-26T10:55:59+03:00

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Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что Россия готовится к "новой газовой войне", при этом сама Украина ничего не сможет этому противопоставить.

Так, у предприятия до сих пор нет технической модели работы газотранспортной системы после прекращения транзита топлива из РФ. Ранее "Нафтогаз" уже обращался за советом к своим европейским партнерам, но выработать решение не получилось.

Однако, по словам Витренко, все еще остается надежда на появление плана после трехсторонних майских переговоров. Что касается, контракта с Россией, то директор компании уверен - в 2020 году транзит будет прекращен.

"Мы сейчас видим, что объемы транзита растут. Это может означать, скорее всего, что они готовятся к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину", - сказал Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в "Нафтогазе" озвучил план действий на случай прекращения транзита газа. Так, Киев сначала потребует от "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, а потом предложит Москве проект нового контракта по газу, основанного на законодательстве ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU