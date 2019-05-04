2019-05-04T13:59:23+03:00
Общество

Мотопарад завершился в центре Москвы

В настоящее время движение транспорта возобновлено
Марина ВЕНЦОВА
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Мотопарад завершился в Москвы. Фото: скрин с видеоМотопарад завершился в Москвы. Фото: скрин с видео
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В центре Москвы завершился мотопарад. Как сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в настоящее время движение автотранспорта возобновлено на Комсомольском проспекте и Садовом кольце.

"Мотопарад завершен (о, это было волшебно!), Комсомольский проспект и Садовое кольцо открыты для движения», - говорится в сообщении в «Твиттере».

При этом в ЦОДД, напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на дорогах. «И не забываем, что вечером репетиция Парада», - добавили там.

Мотопарад в Москве.

Ранее сайт kp.ru писал, что в этом году весенний мотофестиваль впервые будет проходить в течение двух дней – 3 и 4 мая. Он начнется с шоу-программы в Парке Горького утром в пятницу. Предполагается, что его участниками станут шесть тысяч байкеров. Это на 500 человек больше, принимали участие в прошлом году.

Утром 4 мая мотоколонна соберется на проспекте Академика Сахарова. Она стартует к Фрунзенской набережной в 11.30. Через час все участники приедут в Парк Горького, где праздник будет продолжен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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