Мотопарад завершился в центре Москвы
В центре Москвы завершился мотопарад. Как сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в настоящее время движение автотранспорта возобновлено на Комсомольском проспекте и Садовом кольце.
"Мотопарад завершен (о, это было волшебно!), Комсомольский проспект и Садовое кольцо открыты для движения», - говорится в сообщении в «Твиттере».
При этом в ЦОДД, напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на дорогах. «И не забываем, что вечером репетиция Парада», - добавили там.
Мотопарад в Москве.
Ранее сайт kp.ru писал, что в этом году весенний мотофестиваль впервые будет проходить в течение двух дней – 3 и 4 мая. Он начнется с шоу-программы в Парке Горького утром в пятницу. Предполагается, что его участниками станут шесть тысяч байкеров. Это на 500 человек больше, принимали участие в прошлом году.
Утром 4 мая мотоколонна соберется на проспекте Академика Сахарова. Она стартует к Фрунзенской набережной в 11.30. Через час все участники приедут в Парк Горького, где праздник будет продолжен.
ИСТОЧНИК KP.RU