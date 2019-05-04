2019-05-04T14:12:55+03:00
Общество

Более 4 млрд. руб. потратят на переселение жителей Сахалина из аварийного жилья в 2019 году

Финансирование программы улучшения жилищных условий в регионе увеличено в три раза
Ксения БОГДАНОВА
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На начало 2019 года объемы аварийного жилья в регионе составили 262,2 тыс. кв. метров. Фото: Юрий Смитюк/ТАССНа начало 2019 года объемы аварийного жилья в регионе составили 262,2 тыс. кв. метров. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Почти 50 тысяч человек в Сахалинской области нуждаются в улучшении жилищных условий. На переселение людей из аварийного и ветхого жилья в 2019 году будет потрачено 4,1 млрд. руб. Это в три раза больше, чем раньше: в 2018 году на финансирование программы переселения было направлено 1,2 млрд. руб.

Решать вопрос с переселением будут сами муниципалитеты. Отчасти жилищный вопрос будет закрыт за счет строительства новых домов, которые появятся на бывших землях Министерства обороны, сообщила в субботу пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На начало 2019 года объемы аварийного жилья в регионе составили 262,2 тыс. кв. метров. Для переселения жителей Сахалина, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотрено несколько вариантов. Около 3,2 млрд. руб. заложено на покупку квартир в новых домах у застройщиков, а также на вторичном рынке жилья. Еще 800 млн. выделяется на строительство новых домов, которые появятся в том числе и на землях, ранее принадлежащих Минобороны РФ и безвозмездно переданных региону. Около 31 млн. руб. будет направлено на капремонт пустующего муниципального жилья, и более 100 млн. власти Сахалина потратят на выкуп аварийного жилья у собственников.

- Доступное, комфортное жилье – это абсолютная необходимость, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке, работали здесь, рожали детей. Отставание копилось годами и сегодня решение этих вопросов, устранения причин, по которым люди уезжают, требует кардинальных мер, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. - Мы эту работу ведем и в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста, и в рамках национальных проектов и, безусловно, в рамках Национальной программы развития Дальнего Востока, формирование которой идет сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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