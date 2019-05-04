2019-05-04T14:32:48+03:00
Общество

«Добрый и талантливый»: Серж Горелый об участнике Stand Up Денисе Маловичко, погибшем в аварии на Кубани

Юморист выразил соболезнования в связи с его гибелью
Марина ВЕНЦОВА
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Серж Горелый и Денис Маловичко. Фото: личная страница герояСерж Горелый и Денис Маловичко. Фото: личная страница героя
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Актер и комик Сергей Гореликов, более известный как Серж Горелый, поделился, каким ему запомнился участник проекта Stand Up Денис Маловичко, погибший в страшном дорожно-транспортном происшествии в Белореченском районе Кубани.

«Я просто знаю, что очень добрый был человек, очень талантливый», - приводит слова комика «Пятый канал». При этом Горелый добавил, что Маловичко был очень светлым человеком. Он даже помогал детям в одном из интернатов, вспоминает артист.

Юморист познакомился с Маловичко на одной из передач, а когда узнал о его смерти, был шокирован.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 3 мая, около станицы Рязанской в Белореченском районе Кубани на трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей Hyundai. Жертвами аварии стали пять человек, еще двое с травмами оказались в больнице.

Среди погибших опознаны два участника проекта Stand Up, а также шоу Comedy Battle и «Не спать» на ТНТ - Денис Маловичко и Елена Зуева из Майкопа. Они ехали на выступление в Краснодар.

ДТП на Кубани, жертвами которого стали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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