2019-05-05T14:35:32+03:00
Политика

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими силовиками

По данным представителей самопровозглашенной республики, в результате перестрелки погиб один украинский боец, еще трое получили ранения
Александр ДЖУМАЕВ
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В ДНР сообщили о столкновении с украинскими силовикамиВ ДНР сообщили о столкновении с украинскими силовикамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Бойцы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили попытку диверсионной группы украинских силовиков проникнуть на контролируемую республикой территорию. Об этом заявил заместитель руководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери - один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения", - приводит агентство РИА Новости слова Басурина.

Басурин также отметил, что бойцы ДНР оказали силовику медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. "На месте огневого боя обнаружены два автомата с номерами №282794 и №ТЕ 4416, а также приспособлениями для бесшумной стрельбы к ним ЕО 457 и ЕО 443", - добавил он.

Конфликт в Донбассе между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками продолжается с 2014 года. Ранее в штабе сил ДНР сообщили данные о потерях украинских силовиков; по данным ополченцев украинская армия и другие структуры, участвующие в конфликте, потеряли с начала года 219 человек убитыми и 844 раненными

ИСТОЧНИК KP.RU

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