В ДНР назвали численность потерь Киева в Донбассе за год

СЕГОДНЯ 01:38 2019-05-03T01:52:15+03:00

В ДНР рассказали о потерях ВСУ за год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Басурин также опроверг заявление Наева о продвижении ВСУ в сторону Донбасса и захвате трех населенных пунктов

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Вооруженные силы Украины за год проведения в Донбассе так называемой операции объединенных сил потеряли убитыми и ранеными более тысячи военнослужащих. Об этом 2 мая сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Потери ВСУ за период непосредственного командования [Сергея] Наева составили 219 человек убитыми и 844 раненными", - цитирует его слова Донецкое агентство новостей.

По словам зам начальника народной милиции еще 1252 украинских военнослужащих числятся дезертировавшими и пропавшими без вести. Басурин также опроверг заявление Наева о том, что украинские силовики с весны прошлого года якобы захватили в Донбассе территорию в 24 квадратных километра и три населенных пункта.

Как писал сайт kp.ru, Наев рассказал, что ВСУ продвинулись на 24 квадратных километра в сторону Донбасса за последний год. При этом он утверждал, что Киев не нарушает минские договоренности, и продвижение является всего лишь результатом тщательно спланированных и "решительных" действий.

Напомним, 30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706549" frameborder="0"></iframe> Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU