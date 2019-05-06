Электронные паспорта будут выдаваться россиянам по желанию
Выдача электронных паспортов гражданам России будет проходить на добровольной основе, а не в обязательном порядке. Такое заявление сделал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Конечно, эти перемены должны быть комфортны и удобны людям. Одновременно необходимо совершенствовать инфраструктуру, обеспечить защиту информации", - сказал глава государства.
По его словам, в рамках создания нового документа будут приняты все доступные меры защиты информации, ведь на электронном носителе окажутся самые ценные данные - о регистрации, детях воинской обязанности и др. При этом окончательное содержание и внешний вид такого паспорта все еще обсуждаются специалистами.
"Отмечу, что в некоторых государствах, таких как Казахстан, Польша, Эстония, уже перешли к практическому внедрению электронных паспортов", - цитирует "Интерфакс" Колокольцева.
Сайт kp.ru писал о том, что новый документ должен будет упростить доступ к государственным услугам. Также среди плюсов - кибер-паспорт невозможно подделать, а при потере его всегда можно заблокировать.
ИСТОЧНИК KP.RU