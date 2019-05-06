2019-05-06T10:36:41+03:00
Общество

Электронные паспорта будут выдаваться россиянам по желанию

При этом внешний вид и содержание нового документа все еще обсуждаются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый документ невозможно подделать, уверяют разработчикиНовый документ невозможно подделать, уверяют разработчикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Выдача электронных паспортов гражданам России будет проходить на добровольной основе, а не в обязательном порядке. Такое заявление сделал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"Конечно, эти перемены должны быть комфортны и удобны людям. Одновременно необходимо совершенствовать инфраструктуру, обеспечить защиту информации", - сказал глава государства.

По его словам, в рамках создания нового документа будут приняты все доступные меры защиты информации, ведь на электронном носителе окажутся самые ценные данные - о регистрации, детях воинской обязанности и др. При этом окончательное содержание и внешний вид такого паспорта все еще обсуждаются специалистами.

"Отмечу, что в некоторых государствах, таких как Казахстан, Польша, Эстония, уже перешли к практическому внедрению электронных паспортов", - цитирует "Интерфакс" Колокольцева.

Сайт kp.ru писал о том, что новый документ должен будет упростить доступ к государственным услугам. Также среди плюсов - кибер-паспорт невозможно подделать, а при потере его всегда можно заблокировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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