Политолог назвал местью вызов Порошенко в Генпрокуратуру

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-06T17:34:15+03:00

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Петра Порошенко допросят по делу о гибели людей на киевском «майане» 2014 года. Сам факт того, что действующий глава государства будет давать показания уже наталкивает на определенные мысли. А в кругах политологов это и вовсе называют местью.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, отметил, что попытки сохранить «условно цивилизованное» лицо передачи власти на Украине не увенчались успехом. Как и в предыдущие годы, уходящий президент начинает подвергаться политическим атакам и гонениям. Порошенко не стал исключением.

- В свое время в тюрьме сидела экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, а бывший президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию, потому что его жизни угрожала опасность. Еще не ясно, какая судьба ждет Порошенко, - комментирует политолог газете «Известия».

Ранее на допрос был вызван экс-глава администрации Порошенко Борис Ложкин, его заместитель Алексей Филатов и председатель Нацбанка Валерий Гонтарев. Помимо ситуации, которая произошла в 2014 году, президента подозревают в содействии бизнесмену Сергея Курченко, которого следствие обвиняет в хищении миллиардов гривен во времена президентства Виктора Януковича.

ИСТОЧНИК KP.RU