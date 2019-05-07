2019-05-07T11:58:53+03:00
Общество

Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus

Министр обороны России будет принимать парад Победы 2019 на автомобиле, специально изготовленном для такого мероприятия [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны России Сергей Шойгу выехал на генеральную репетицию парада Победы на кабриолете AurusМинистр обороны России Сергей Шойгу выехал на генеральную репетицию парада Победы на кабриолете AurusФото: скриншот видео
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Во вторник, 7 мая, в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.

Сергей Шойгу на «Аурусе»-кабриолете на репетиции Парада Победы.

Такая модификация машины представительского класса была создана специально для участия в военных парадах.

Парад Победы 2019 Сергей Шойгу будет принимать 9 мая. Командовать парадом будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По данным Минобороны, в параде на Красной площади примут участие немногим более 13 тысяч человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета.

Пешая колонна будет сформирована из 35 парадных расчётов, в состав входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, курсанты военных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, юнармейцы, а также представители силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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