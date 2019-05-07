Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-07T11:58:53+03:00

Министр обороны России Сергей Шойгу выехал на генеральную репетицию парада Победы на кабриолете Aurus Фото: скриншот видео

Министр обороны России будет принимать парад Победы 2019 на автомобиле, специально изготовленном для такого мероприятия [видео]

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Во вторник, 7 мая, в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707194" frameborder="0"></iframe> Сергей Шойгу на «Аурусе»-кабриолете на репетиции Парада Победы.

Такая модификация машины представительского класса была создана специально для участия в военных парадах.

Парад Победы 2019 Сергей Шойгу будет принимать 9 мая. Командовать парадом будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По данным Минобороны, в параде на Красной площади примут участие немногим более 13 тысяч человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета.

Пешая колонна будет сформирована из 35 парадных расчётов, в состав входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, курсанты военных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, юнармейцы, а также представители силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU