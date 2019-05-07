Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus
Во вторник, 7 мая, в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.
Сергей Шойгу на «Аурусе»-кабриолете на репетиции Парада Победы.
Такая модификация машины представительского класса была создана специально для участия в военных парадах.
Парад Победы 2019 Сергей Шойгу будет принимать 9 мая. Командовать парадом будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
По данным Минобороны, в параде на Красной площади примут участие немногим более 13 тысяч человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета.
Пешая колонна будет сформирована из 35 парадных расчётов, в состав входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, курсанты военных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, юнармейцы, а также представители силовых ведомств.
ИСТОЧНИК KP.RU