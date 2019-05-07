Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Москве: Прямая онлайн-трансляция

Во вторник, 7 мая, в Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы, полностью повторяющая праздничную программу, которую мы увидим 9 мая 2019 года. На улицах столицы можно будет увидеть колонны военнослужащих, курсантов и представителей силовых ведомств, а также боевую технику.

Видеотрансляция генеральной репетиции Парада Победы в Москве.7 мая военные репетируют праздничный парад в столице

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года начнется в 10:00 по московскому времени. В это время колонны отправятся в сторону Красной Площади со стороны улицы Нижние Мневники. Техника двинется по Звенигородскому шоссе в сторону Садового кольца и дальше по Тверской-Ямской улице. Однако военная техника собирается на улицах Москвы намного раньше официального старта, поэтому видеотрансляцию можно смотреть уже сейчас.

После марша на Красной площади колонные вернутся на улицу Нижние Мневники, немного изменив маршрут. Участники репетиции Парада спустятся с Васильевского спуска, далее через Кремлевскую набережную попадут на улицу Воздвиженка, Новый Арбат и повернут на Садовое кольцо в сторону Звенигородского шоссе. Завершится мероприятие воздушной частью.

Как сообщал сайт kp.ru, из-за репетиции парада станции метро в центре Москвы («Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» и другие) будут работать только на вход и пересадку.