2019-05-07T08:22:52+03:00
Общество

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Москве: Прямая онлайн-трансляция

За два дня до Дня Победы в Москве проходит генеральная репетиция Парада, которая в точности повторяет саму праздничную программу [видеотрансляция]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Генеральная репетиция Парада Победы в точности повторит праздничную программу, которую мы увидим 9 мая 2019 годаГенеральная репетиция Парада Победы в точности повторит праздничную программу, которую мы увидим 9 мая 2019 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 мая, в Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы, полностью повторяющая праздничную программу, которую мы увидим 9 мая 2019 года. На улицах столицы можно будет увидеть колонны военнослужащих, курсантов и представителей силовых ведомств, а также боевую технику.

Видеотрансляция генеральной репетиции Парада Победы в Москве.7 мая военные репетируют праздничный парад в столице

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года начнется в 10:00 по московскому времени. В это время колонны отправятся в сторону Красной Площади со стороны улицы Нижние Мневники. Техника двинется по Звенигородскому шоссе в сторону Садового кольца и дальше по Тверской-Ямской улице. Однако военная техника собирается на улицах Москвы намного раньше официального старта, поэтому видеотрансляцию можно смотреть уже сейчас.

После марша на Красной площади колонные вернутся на улицу Нижние Мневники, немного изменив маршрут. Участники репетиции Парада спустятся с Васильевского спуска, далее через Кремлевскую набережную попадут на улицу Воздвиженка, Новый Арбат и повернут на Садовое кольцо в сторону Звенигородского шоссе. Завершится мероприятие воздушной частью.

Как сообщал сайт kp.ru, из-за репетиции парада станции метро в центре Москвы («Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» и другие) будут работать только на вход и пересадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Опрос: почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая 2019 года
Министр финансов США отказался показывать конгрессу налоговые декларации Трампа
Израиль передал США разведданные о возможных провокациях Ирана
Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков к югу и западу от Алеппо
Погода в Москве на 7 мая 2019 года: ожидается до 26 градусов тепла
В России собираются запретить одноразовую пластиковую посуду
Торгпред США обвинил Китай в нарушении обязательств
В Венесуэле расследуют гибель пяти человек в день попытки госпереворота
Ошибка пилотов: названа приоритетная версия катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
На Украине признали: от разрыва торговых связей с Россией Киев потерял гораздо больше, чем Москва
На севере Мексики разбился самолет, погибли 13 человек
Помпео: США хотят добиться от Ирана поведения «нормальной страны»
«АвтоВАЗ» запатентовал концепт нового внедорожника Lada сегмента SUV