2019-05-07T19:22:21+03:00
Политика

Песков прокомментировал слова советника президента РФ о планах Киева заселить Донбасс евреями

По словам представителя Кремля, Сергей Глазьев высказал "исключительно личное мнение"
Александр ДЖУМАЕВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к позиции, высказанной в блоге в газете "Завтра" советником Владимира Путина Сергеем Глазьевым. По словам представителя Кремля, в данном случае речь идет о частном мнении.

"Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть некорректное высказывание советника Глазьева", - приводит ТАСС слова Пескова. При этом представитель Кремля подчеркнул, что не знаком с контекстом, в котором Глазьев допустил это высказывание, и в связи с этим не может "как-то его комментировать".

Песков добавил, что озвученное Глазьевым мнение о том, что власти Украины могут заселить Донбасс евреями, в Кремле не рассматривается. "Нет, эта тема никак не обсуждается. Все-таки блог - это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. В любом случае - это личная точка зрения и это никоим образом не обсуждается [в Кремле]", - заключил Песков.

Ранее Сергей Глазьев в своем блоге в газете "Завтра" высказал предположение, что ставка властей США на Владимира Зеленского может быть связана с поддержкой американской администрацией крайне правых сил в Израиле. Глазьев предположил, что по этой причине возможен массовый переезд на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной".

ИСТОЧНИК KP.RU

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