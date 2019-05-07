2019-05-07T20:31:48+03:00
В мире

В Норвегии суд приговорил россиянина к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене

Инцидент произошел в декабре прошлого года
Александр ДЖУМАЕВ
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Речь идет о первом в истории ограблении банка на архипелагеРечь идет о первом в истории ограблении банка на архипелагеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд в норвежском городе Тромсе приговорил к 14 месяцам тюремного заключения россиянина, ограбившего в декабре 2018 года банк в Лонгийре - единственном городе на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает местное издание Svalbard Posten.

При вынесении приговора суд принял во внимание "тяжелую жизненную ситуацию": сложившуюся у осужденного. Сообщается, что осужденный изначально ехал на Шпицберген для того, чтобы покончить с собой, поскольку на архипелаге относительно легко можно приобрести ружье.

Стоит отметить, что речь идет о первой в истории попытке ограбления банка на архипелаге. В результате налета россиянину удалось 70 тысяч крон (522 тысячи рублей). Полицейские задержали его спустя 20 минут после совершения преступления.

Постоянное население архипелага Шпицберген составляет 2,6 тыс. человек. Из них в Лонгийре проживают две тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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