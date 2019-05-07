2019-05-07T22:07:45+03:00
В мире

Полиция установила личность преступника, захватившего заложников под Тулузой

Им оказался 17-летний подросток, назвавший себя членом вооруженного крыла "желтых жилетов"
Александр ДЖУМАЕВ
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Французская полиция опознала человека, захватившего заложников в табачном магазине в коммуне Бланьяк под ТулузойФранцузская полиция опознала человека, захватившего заложников в табачном магазине в коммуне Бланьяк под ТулузойФото: REUTERS
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Французская полиция опознала человека, захватившего заложников в табачном магазине в коммуне Бланьяк под Тулузой. По данным газеты La Depeche du Midi, им оказался 17-летний юноша.

Как сообщает телеканал BFMTV, подросток назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Сведений о его мотивах и требованиях пока нет. Местные власти пока не связывают случившееся с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.

Сообщалось, что изначально в здании магазина находились четыре заложника. По данным газеты Le Figaro, подросток отпустил одну из женщин. Отмечается, что юноша не проявляет агрессии и ведет переговоры с полицией.

В настоящий момент вокруг магазина установлено оцепление радиусом от 300 до 500 метров. На месте находятся бойцы полицейского спецназа RAID и сотрудники экстренных служб. Также на место прибыли мэр города, префект департамента Верхняя Гаронна и префект региона Окситания и Верхняя Гаронна

ИСТОЧНИК KP.RU

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