Под Тулузой неизвестный захватил в заложники пять человек
На юге Франции, под Тулузой, неизвестный захватил пять человек в заложники в табачной лавке, и угрожает убить их, если полицейское оцепление не будет отодвинуто.
«Он угрожает открыть огонь по представителям правоохранительных органов. Мужчина требует переговорщика и угрожает убить заложника, если оцепление не будет отодвинуто», - говорится в сообщении France Info.
Правоохранительные органы коммуны Бланьяк в своём Twitter аккаунте сообщила о начале проведения полицейской операции. Они обратились к жителям с просьбой избегать района проведения операции.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о происшествии в штате Нью-Джерси, где мужчина открыл стрельбу в службе экспресс-доставки UPS, где он захватил в заложники двух женщин, одна из которых, как выяснилось позже, была его бывшей девушкой. Правоохранителям достаточно быстро удалось освободить заложниц и задержать преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU