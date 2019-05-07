Под Тулузой неизвестный захватил в заложники пять человек

СЕГОДНЯ 18:54 2019-05-07T18:54:51+03:00

Неизвестный захватил пять человек в заложники в табачной лавке под Тулузой Фото: REUTERS

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На юге Франции, под Тулузой, неизвестный захватил пять человек в заложники в табачной лавке, и угрожает убить их, если полицейское оцепление не будет отодвинуто.

«Он угрожает открыть огонь по представителям правоохранительных органов. Мужчина требует переговорщика и угрожает убить заложника, если оцепление не будет отодвинуто», - говорится в сообщении France Info.

Правоохранительные органы коммуны Бланьяк в своём Twitter аккаунте сообщила о начале проведения полицейской операции. Они обратились к жителям с просьбой избегать района проведения операции.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о происшествии в штате Нью-Джерси, где мужчина открыл стрельбу в службе экспресс-доставки UPS, где он захватил в заложники двух женщин, одна из которых, как выяснилось позже, была его бывшей девушкой. Правоохранителям достаточно быстро удалось освободить заложниц и задержать преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU