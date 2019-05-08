2019-05-08T07:12:14+03:00
Общество

Погода в Москве на 8 мая 2019 года: в городе ожидается гроза

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 8 мая 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице ожидается дождь с грозойВ столице ожидается дождь с грозойФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 8 мая 2019 года будет теплой, но дождливой. На протяжении большей части дня небо окажется затянуто облаками. Также ожидается гроза.

Дневная температура воздуха довольно высокая - 21..23 градуса. При этом в столице довольно ветряно. Южные и юго-восточные потоки разовьют скорость 5-10 метров в секунду. При грозе они разгонятся до 13-18 м/с.

Синоптики Гидрометцентра России уточняют, что атмосферное давление в эту среду будет находиться в пределах нормы - 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какой будет погода 9 мая 2019 года в Москве. Так, метеорологи предвещают небольшой кратковременный дождь и дневную температура воздуха в пределах 21-26 градусов. Все дело в атлантическом циклоне, который принес не только осадки, но и потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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