Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 9 мая

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-04T09:05:15+03:00

Погода в Москве 9 мая 2019 года: В Гидрометцентре дали прогноз Фото: Алексей БУЛАТОВ

На День Победы в столице ожидается небольшой дождь

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Погода на 9 мая 2019 года в Москве ожидается теплая, но с кратковременными дождями. Об этом рассказала в субботу, 4 мая, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее данным, в столицу вышел атлантический циклон, который принес облака и осадки. Но, как уточнила синоптик, циклон также принес и потепление. Так, в Москве в ближайшие дни температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 5-7 градусов. Днем, по данным синоптиков, ожидается около 20-22 градусов выше ноля. При этом, местами в столице будет идти небольшой дождь.

По предварительным расчетам, 9 мая в Москве будет 21-26 градусов. Возможны кратковременные дожди, передает "Российская газета".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, погода в Москве на 4 мая 2019 года будет облачной с прояснениями, ожидается небольшой дождь

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ИСТОЧНИК KP.RU