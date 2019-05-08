2019-05-08T10:49:58+03:00
Происшествия

Восемь человек стали жертвами взрыва у храма в пакистанском Лахоре

Среди погибших трое сотрудников элитных сил пенджабской полиции [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте ЧП работают спасатели и медикиНа месте ЧП работают спасатели и медикиФото: REUTERS
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Восемь человек погибли и еще 25 пострадали в результате взрыва, который прогремел возле храма Дата Дарбар в пакистанском Лахоре.

Теракт был осуществлен утром в среду, 8 мая. Целью террориста-смертника оказался фургон, перевозивший сотрудников элитных сил пенджабской полиции. При этом при взрыве было использовано 7 кг взрывчатки.

Пять человек погибли, 18 пострадали при взрыве у храма в Пакистане.

Согласно данным полиции, среди погибших трое правоохранителей. Также четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Пятый канал.

На месте происшествия продолжают работать медики и спасатели. GeoTV уточняет, что по факту случившегося начато расследование.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее еще один взрыв прогремел на одном из пакистанских рынков. Тогда бомба была заложена в мотоцикл, а жертвами теракта стали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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