Восемь человек стали жертвами взрыва у храма в пакистанском Лахоре

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-08T10:49:58+03:00

На месте ЧП работают спасатели и медики Фото: REUTERS

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Восемь человек погибли и еще 25 пострадали в результате взрыва, который прогремел возле храма Дата Дарбар в пакистанском Лахоре.

Теракт был осуществлен утром в среду, 8 мая. Целью террориста-смертника оказался фургон, перевозивший сотрудников элитных сил пенджабской полиции. При этом при взрыве было использовано 7 кг взрывчатки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/707458" frameborder="0"></iframe> Пять человек погибли, 18 пострадали при взрыве у храма в Пакистане.

Согласно данным полиции, среди погибших трое правоохранителей. Также четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Пятый канал.

На месте происшествия продолжают работать медики и спасатели. GeoTV уточняет, что по факту случившегося начато расследование.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее еще один взрыв прогремел на одном из пакистанских рынков. Тогда бомба была заложена в мотоцикл, а жертвами теракта стали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU