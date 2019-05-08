2019-05-08T18:55:20+03:00
Общество

Яндекс будет транслировать торжественные мероприятия 9 мая в высоком качестве

Парад Победы, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют можно будет смотреть с компьютеров и мобильных устройств в праздничном блоке интернет-портала
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генеральная репетиция Парада Победы в точности повторит праздничную программу, которую мы увидим 9 мая 2019 годаГенеральная репетиция Парада Победы в точности повторит праздничную программу, которую мы увидим 9 мая 2019 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Интернет-портал Яндекс создал праздничный блок, в котором будут транслироваться главный торжественные мероприятия в честь дня победы - Парад Победы, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют 9 мая.

Как сообщает интернет-портал зрители также увидят в улучшенном качестве парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, запись которого была обработана по технологии DeepHD.

День Победы на Яндексе стартует ночью 9 мая с началом Парада Победы на Дальнем Востоке. В течение дня зрители смогут переключаться между трансляциями из разных городов России, которые будут также доступны в записи. Кроме этого, в Яндекс.Эфире заработает специальный праздничный канал, где покажут «Летят журавли», «А зори здесь тихие…» и другие фильмы о войне.

Напомним, 7 мая в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы, трансляцию которой можно было увидеть на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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