В Лос-Анджелесе при обыске дома нашли свыше тысячи единиц оружия

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-09T07:35:39+03:00

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Полиция Лос-Анджелеса провела обыск в одном из дорогих особняков в респектабельном районе Холмби-Хиллз на западе города. В результате было обнаружено около тысячи единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасы.

Правоохранители осмотрели дом в связи с расследованием дела о незаконной торговле огнестрельным оружием и его изготовлении в отношении одного гражданина. По словам представителя полиции Криса Рамиреса, обнаружены были по большей части пистолеты и винтовки. По предварительной оценке, весь арсенал может стоить от полумиллиона до миллиона долларов, сообщил телеканал NBC.

Дом, в котором находился склад винтовок, расположен недалеко от знаменитого пересечения бульваров Беверли и Сансет. Стоимость недвижимости в этом районе в среднем около 17 миллионов долларов. Здесь проживали и проживают многие известные музыканты и актеры: Нил Даймонд, Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзенд, Бинг Кросби, Гари Купер, Уолт Дисней и другие.Полиция заверила. что никакой угрозы для местных жителей не было.

ИСТОЧНИК KP.RU