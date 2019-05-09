Ветеранов Великой Отечественной войны чествуют в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-09T09:25:11+03:00

Торжественный прием и концерт прошли в российском генконсульстве. Фото: Алексей ОСИПОВ

Торжественный прием и концерт прошли в российском генконсульстве

Изменить размер текста: A A

Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсянников пригласил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих сейчас в США, на торжество, посвященное празднованию Великой Победы.

Соотечественники-ветераны отметили, что считали и считают российскую дипмиссию островком родины в Нью-Йорке, подтвердив, что поддерживают с дипломатами и представителями Россотрудничества постоянные, регулярные связи.

Руководители ветеранских организаций с гордостью продемонстрировали поздравления с Днем Великой Победы, полученные ими от российского президента.

Собравшихся поздравило молодое поколение: песни военных лет исполнили участники детского коллектива «Калейдоскоп» из Бруклина. В торжестве также принял участие генконсул Казахстана в Нью-Йорке Жанибек Абдрашов.

В соответствии с Консульским уставом РФ, проживающие за пределами Российской Федерации ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», освобождены от уплаты консульских сборов, которые необходимы, например, при оформлении заграничного паспорта гражданина РФ, нотариальном заверении доверенностей и пр.

ИСТОЧНИК KP.RU