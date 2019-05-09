Ветеранов Великой Отечественной войны чествуют в Нью-Йорке
Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсянников пригласил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих сейчас в США, на торжество, посвященное празднованию Великой Победы.
Соотечественники-ветераны отметили, что считали и считают российскую дипмиссию островком родины в Нью-Йорке, подтвердив, что поддерживают с дипломатами и представителями Россотрудничества постоянные, регулярные связи.
Руководители ветеранских организаций с гордостью продемонстрировали поздравления с Днем Великой Победы, полученные ими от российского президента.
Собравшихся поздравило молодое поколение: песни военных лет исполнили участники детского коллектива «Калейдоскоп» из Бруклина. В торжестве также принял участие генконсул Казахстана в Нью-Йорке Жанибек Абдрашов.
В соответствии с Консульским уставом РФ, проживающие за пределами Российской Федерации ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», освобождены от уплаты консульских сборов, которые необходимы, например, при оформлении заграничного паспорта гражданина РФ, нотариальном заверении доверенностей и пр.
ИСТОЧНИК KP.RU