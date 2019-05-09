2019-05-09T14:19:08+03:00
Политика

В сети появилось видео перехвата военного беспилотника ВВС США

Официальных комментариев со стороны Минобороны России пока не поступало [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В сети появилось видео перехвата военного беспилотника ВВС СШАВ сети появилось видео перехвата военного беспилотника ВВС США
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В сети появилось видео с перехватом разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Военно-воздушных сил Соединённых Штатов российским боевым самолетом.

На опубликованных в сети instagram кадрах видно, как пилот самолета, по всей видимости принадлежавшего российским ВКС, максимально близко подводит свою машину к военному аппарату MQ-9 Reaper.

На данный момент никаких официальных комментариев со стороны Минобороны России не поступало. Также не уточняется, где именно произошел перехват.

Напомним, в апреле этого года Российские истребители за неделю семь раз поднимались в небо, чтобы предотвратить нарушение государственных границ страны. Разведку вдоль госграницы вели 24 иностранных летательных аппаратов. В минувший понедельник было объявлено о том, что разведку вдоль границ за неделю провели 26 летательных аппаратов иностранных государств. Наши истребители девять раз поднимались на перехват и сопровождение самолеты-разведчики.

Видео перехвата американского беспилотника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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