2019-05-09T13:15:52+03:00
Общество

СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к следующему юбилею Победы

Проект по освобождению граждан от уголовного наказания к 75-летней годовщине Великой Отечественной Войны президенту России пока не передавали
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава СПЧ Михаил Федотов / Фото: сайт СПЧГлава СПЧ Михаил Федотов / Фото: сайт СПЧ
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Совет по правам человека прорабатывает предложение по амнистии к 75-летней годовщине Великой Отечественной Войны. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, отметив, что президенту России Владимиру Путину наработки проекта ещё не передавали.

«Еще нет, надо его подготовить. Мы занимаемся этим, прорабатывается этот вопрос, готовим», - ответил Федотов на вопрос о том, предоставлял ли совет президенту предложение по освобождению граждан от уголовного наказания к предстоящему в следующим году юбилею Победы.

Напомним, что в прошлый юбилей Великой Отечественной Войны в 2015 году была объявлена самая массовая амнистия за последние 20 лет. Тогда предложение об освобождении заключенных в связи с 70-летим юбилеем Победы сделал Путин. Проект амнистии был единогласно принят Государственной Думой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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