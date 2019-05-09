Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил Путина за возвращение Крыма

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-09T14:12:42+03:00

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Ветеран Великой Отечественной войны, который был приглашен на трибуну Московского Кремля на Парад Победы на Красной площади, поблагодарил российского президента Владимира Путина за возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

«Я восхищен вашей операцией с Крымом. Молодец», - сказал ветеран, обращаясь к главе государства, когда тот поднялся на трибуну, чтобы пожать руку участникам боевых действий и поблагодарить за их подвиг.

На Красной площади в Москве в четверг, 9 мая, состоялся торжественный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За воссоединение полуострова с Российской Федерации тогда высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707765" frameborder="0"></iframe> Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за возвращение Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU