Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил Путина за возвращение Крыма
Ветеран Великой Отечественной войны, который был приглашен на трибуну Московского Кремля на Парад Победы на Красной площади, поблагодарил российского президента Владимира Путина за возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
«Я восхищен вашей операцией с Крымом. Молодец», - сказал ветеран, обращаясь к главе государства, когда тот поднялся на трибуну, чтобы пожать руку участникам боевых действий и поблагодарить за их подвиг.
На Красной площади в Москве в четверг, 9 мая, состоялся торжественный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За воссоединение полуострова с Российской Федерации тогда высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за возвращение Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU