2019-05-09T14:12:42+03:00
День Победы

Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил Путина за возвращение Крыма

Президент России после окончания Парада Победы пожал руку всем ветеранам
Марина ВЕНЦОВА
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Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил президента России Владимира Путина за возвращение Крыма в состав Российской ФедерацииВетеран Великой Отечественной войны поблагодарил президента России Владимира Путина за возвращение Крыма в состав Российской Федерации
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Ветеран Великой Отечественной войны, который был приглашен на трибуну Московского Кремля на Парад Победы на Красной площади, поблагодарил российского президента Владимира Путина за возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

«Я восхищен вашей операцией с Крымом. Молодец», - сказал ветеран, обращаясь к главе государства, когда тот поднялся на трибуну, чтобы пожать руку участникам боевых действий и поблагодарить за их подвиг.

На Красной площади в Москве в четверг, 9 мая, состоялся торжественный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За воссоединение полуострова с Российской Федерации тогда высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за возвращение Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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