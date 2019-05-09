2019-05-09T18:08:17+03:00
Общество

Участники «Бессмертного полка» могут увековечить своих героев в уникальном проекте «Дорога памяти»

Уже через год, к 75-летию Великой Победы фотографии родственников - участников ВОВ навечно отобразятся в мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных Сил РФ [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Участники «Бессмертного полка» могут увековечить своих героев в уникальном проекте «Дорога памяти»Участники «Бессмертного полка» могут увековечить своих героев в уникальном проекте «Дорога памяти»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К 75-летию Великой Победы, 9 мая следующего года, откроется уникальная мультимедийная галерея филиала Центрального музея Вооруженных Сил РФ «Дорога памяти», которая позволит каждому желающему увековечить память о своих родственниках, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

На интернет-портал «Дорога памяти» все участники «Бессмертного полка» могут загрузить фотографии своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Позже эти снимки будут представлены в галереи музея Вооруженных Сил.

Как сообщают представители грандиозного проекта, интернет – не единственный способ сообщить о родственниках-героях. При отсутствии доступа к сети сведения об участнике войны можно направить через ближайший военный комиссариат или по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти». Для получения подробностей и консультативной поддержки по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой была создана специальная горячая линия: 8-(495)-696-71-32, 8-(495)-696-71-36

За две недели работы сайта «Дорога памяти», его посетители уже загрузили более 150 тысяч фотографий и данных фронтовиков.

Напомним, в этом году 9 мая в Москве по традиции прошла акция Бессмертный Полк. Граждане страны почтили память тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны.

Бессмертный полк в Москве с высоты птичьего полёта.

Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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