2019-05-09T02:59:07+03:00
День Победы

Шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция парада шествия Бессмертного полка в Москве начнется 9 мая в 15:00 [видеотрансляция]
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве состоится традиционная акция "Бессмертный полк"В Москве состоится традиционная акция "Бессмертный полк"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прямая трансляция Шествия Бессмертного полка в Москве начнется 9 мая 2019 года в 15:00 мск. Ожидается, что в этот раз в акции примут участие около 500 тысяч человек.

Бессмертный полк 2019: онлайн-трансляция.

Шествие начнется с Ленинградского проспекта от стадиона «Динамо», колонна проследует по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, после чего через Охотный ряд выйдет на Красную площадь.

Кто примет участие в шествии Бессмертного полка 9 мая 2019 года в Москве

Ежегодно в акции Бессмертный полк в Москве, в России и по всему миру, участвуют потомки тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте и в партизанских отрядах, трудился в тылу. Люди несут портреты своих героических предков.

Как попасть на шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года в Москве

Стать участником акции может любой житель или гость столицы, пришедший к месту сбора с портретом своего родственника, участвовавшего в сражениях или трудившегося в тылу. Большую фотографию можно распечатать в любой фотостудии или в центре Госуслуг. Под фотографией надо указать имя, воинское звание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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