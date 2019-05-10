2019-05-10T04:33:00+03:00
Политика

СМИ узнали о разработанной в США "ракете-ниньзя"

Снаряд поражает цель своей массой и выбрасывающимися лезвиями
Юлия ДИВЕЕВА
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В США разработали секретную ракету для спецоперацийВ США разработали секретную ракету для спецоперацийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На вооружении армии Соединенных Штатов есть специальная высокоточная ракета R9X, которая поражает цель выбрасывающимися лезвиями. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних представителей администрации США.

"Правительство США разработало специальную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму жертвы среди гражданского населения", - говорится в материале.

Издание отмечает, Пентагон использовал R9X , тщательно сохраняя в тайне сам факт ее существования. Ракета длиной около 1,5 метра и весом 45 килограммов не имеет взрывающейся боеголовки. Основной урон цели боеприпас наносит, обрушиваясь на нее своей массой и выбрасывая из корпуса за несколько секунд до столкновения шесть лезвий.

Снаряд применяли, по крайней мере, дважды. В феврале 2017 года ЦРУ использовало ракету в Идлибе, а в январе 2019 года ВС США ликвидировали с ее помощью террориста, причастного к подрыву американского эсминца Cole в Йемене в 2000 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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