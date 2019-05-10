2019-05-10T05:56:03+03:00
Экономика

Bloomberg: Минфин США заподозрил Россию в манипуляциях валютой

Администрация Трампа готовит расширенный список стран, манипулирующих своей валютой
Юлия ДИВЕЕВА
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Минфин США подозревает Россию в манипуляциях с рублемМинфин США подозревает Россию в манипуляциях с рублемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты собираются включить Россию в список стран, которые Вашингтон подозревает в валютных манипуляциях. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Министерство финансов США готовит доклад, в котором список таких стран будет расширен до 20. В прошлом докладе упоминались 12 государств. Это связано с тем, что ведомство изменило один из критериев, который влияет на внесение стран в этот перечень.

Ежегодный доклад будет опубликован в мае. Один из главных претендентов на попадание в список валютных манипуляторов - Вьетнам. США проводят сейчас проверку и просят у Ханоя раскрыть дополнительную информацию.

Также по данным Bloomberg, в расширенный список могут войти Индонезия, Ирландия, Малайзия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. При этом Индию и Южную Корею администрация президента Дональда Трампа намерена исключить из перечня.

При этом агентство признает, что список носит скорее символический характер, но попадание в него может грозить странам негативными рыночными последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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