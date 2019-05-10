Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из тюрьмы

СЕГОДНЯ 06:46 2019-05-10T07:33:01+03:00

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Из тюрьмы освобождена Челси Мэннинг (ранее Брэдли Мэннинг), которая передала WikiLeaks секретные документы о военных операциях ВС США. В заключении она провела 62 дня.

Мэннинг арестовали в начале марта, после того как она отказалась давать показания в суде по делу о деятельности организации Джулиана Ассанжа. Свое решение бывший военный аналитик разведки мотивировала тем, что конфиденциальности судебного процесса, проводимого жюри присяжных заседателей, вызывает у нее большие сомнения, передает телекомпания CNN.

При этом адвокаты Мэннинг опасаются, что она вновь попадет в тюрьму, если снова откажется отвечать на вопросы присяжных. Ее могут обвинить в неуважении к суду. Слушания назначены уже на 16 мая.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в мае 2010 года военный США Брэдли Мэннинг был арестован по делу о передаче WikiLeaks секретных документов. В 2013 году он был приговорен к 35 годам тюрьмы. В заключении Мэннинг сменил имя и пол, а в мае 2017 года вышел на свободу по решению президента США Барака Обамы.

ИСТОЧНИК KP.RU