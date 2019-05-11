В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-11T13:33:05+03:00

Полотна могут быть утеряны после того, как судно окажется на поверхности [видео]

Изменить размер текста: A A

В Крыму приостановили подъем парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского. Художник был на борту данного судна в тот день, когда оно затонуло.

Сайт kp.ru писал о том, что все произошло 16 апреля 1895 года у мыса Тарханкут. Пароход столкнулся с "Пендераклией" Черноморского флота и быстро затонул. Уже в начале XXI века корабль нашли на 40-метровой глубине, а на его борту обнаружили фрагменты более 10 картин. Авторство полотен еще не подтверждено, однако вероятность того, что они были написаны именно Айвазовским весьма высока.

На затонувшем 100 лет назад в Крыму корабле найдена картина Айвазовского.

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев считает, что после того, как пароход окажется на поверхности, картины могут быть утеряны. Именно поэтому процесс подъема был приостановлен. Теперь команде предстоит провести масштабную операцию - вытащить картины из-под двухметрового слоя ила и извлечь их из трюма, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU