СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-11T20:34:29+03:00

В Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Участники мероприятия также возложат цветы на месте гибели журналиста

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Московские мотоциклисты организуют мотопробег в память о Сергее Доренко. С инициативой выступил журналист Илья Жегулёв.

- Завтра организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко, - отметил журналист в своем Facebook.

Всех желающих принять участие в мероприятии приглашают собраться в воскресенье, 12 мая, в 14 часов у редакции радиостанции «Говорит Москва» на Пятницкой улице, д.25, стр.1.

Мотоциклисты проедут по внутренней стороне Садового кольца через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицу, Земляной Вал, переедут через реку по Краснохолмскому мосту, затем развернутся и поедут в обратную сторону. Участники мероприятия также собираются возложить цветы на месте гибели российского журналиста, сообщают на сайте "Говорит Москва".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети опубликовали эксклюзивное видео, где Сергей Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона-2018.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708188" frameborder="0"></iframe> Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU