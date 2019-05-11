В Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко
Московские мотоциклисты организуют мотопробег в память о Сергее Доренко. С инициативой выступил журналист Илья Жегулёв.
- Завтра организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко, - отметил журналист в своем Facebook.
Всех желающих принять участие в мероприятии приглашают собраться в воскресенье, 12 мая, в 14 часов у редакции радиостанции «Говорит Москва» на Пятницкой улице, д.25, стр.1.
Мотоциклисты проедут по внутренней стороне Садового кольца через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицу, Земляной Вал, переедут через реку по Краснохолмскому мосту, затем развернутся и поедут в обратную сторону. Участники мероприятия также собираются возложить цветы на месте гибели российского журналиста, сообщают на сайте "Говорит Москва".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети опубликовали эксклюзивное видео, где Сергей Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона-2018.
Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона 2018.
ИСТОЧНИК KP.RU