СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-11T20:01:06+03:00

"Надо осторожно ездить!": в Сети опубликовали видео, где Сергей Доренко наставляет байкеров на открытии прошлогоднего мотосезона Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Сети появилось видео с участием журналиста Сергея Доренко. На кадрах запечатлен тот момент, когда он в качестве приглашенного гостя поднялся на сцену во время открытия мотосезона-2018 и дал несколько советов байкерам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708188" frameborder="0"></iframe> Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона 2018.

- Надо осторожно ездить! Чтобы в следующем году я всех вас здесь увидел. Езда на мотоцикле развивает все группы мышц, - громогласно заявил со сцены Доренко.

Напомним, в четверг, 9 мая, не стало знаменитого российского журналиста. Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы от остановки сердца.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище в Москве пройдет прощание с Сергеем Доренко. В мэрии Москвы отметили, что похороны журналиста состоятся в другой день.

ИСТОЧНИК KP.RU