2019-05-12T05:30:08+03:00
Происшествия

Очевидцы сняли на видео гигантский водяной смерч в Сингапуре

Жители центральной части города были поражены вихрем, который едва не снес деловой квартал [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Огромный водяной смерч в СингапуреОгромный водяной смерч в СингапуреФото: REUTERS
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В субботу, 11 мая, жители Сингапура были напуганы гигантским водяным смерчем, который пронесся буквально в десяти метрах от берега и едва не снес деловой квартал в центральной части города. Очевидцам удалось снять это жутковатое зрелище на камеры своих смартфонов.

По словам горожан, движущийся прямо на них огромный водяной столб с неба они увидели около девяти утра по местному времени, сначала вихрь был слабым, он исчезал и появлялся вновь, но с каждым разом становился все больше, все страшнее.

Водяной смерч чуть не снес деловой квартал Сингапура.

Это продолжалось примерно минут 20, а потом смерч приблизился к берегу, чуть не задев баржи, и через некоторое время гигантская воронка исчезла. После ого, как вихрь пропал, небо «прорвало», и начался сильный ливень.

В Национальном агентстве по окружающей среде Сингапура объяснили это природное явление сильными грозами над морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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