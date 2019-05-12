Очевидцы сняли на видео гигантский водяной смерч в Сингапуре
В субботу, 11 мая, жители Сингапура были напуганы гигантским водяным смерчем, который пронесся буквально в десяти метрах от берега и едва не снес деловой квартал в центральной части города. Очевидцам удалось снять это жутковатое зрелище на камеры своих смартфонов.
По словам горожан, движущийся прямо на них огромный водяной столб с неба они увидели около девяти утра по местному времени, сначала вихрь был слабым, он исчезал и появлялся вновь, но с каждым разом становился все больше, все страшнее.
Водяной смерч чуть не снес деловой квартал Сингапура.
Это продолжалось примерно минут 20, а потом смерч приблизился к берегу, чуть не задев баржи, и через некоторое время гигантская воронка исчезла. После ого, как вихрь пропал, небо «прорвало», и начался сильный ливень.
В Национальном агентстве по окружающей среде Сингапура объяснили это природное явление сильными грозами над морем.
ИСТОЧНИК KP.RU