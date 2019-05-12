Цукерберг выступил против разделения компании Facebook

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-12T12:54:45+03:00

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Руководитель Facebook Марк Цукерберг, который владеет одноименной социальной сетью, а также другими приложениями, выступил против разделения компании.

В четверг, 9 мая, один из основателей Facebook Криса Хьюза в статье в газете The New York Times заявил о необходимости "разделить Facebook на несколько компаний". Власти США, по его мнению, должны удостовериться, что новые фирмы не нарушают антимонопольное законодательство.

«Когда я прочитал то, что он написал, то прежде всего подумал, что это предложение не поможет решить данные проблемы, - сказал Цукерберг в интервью, опубликованном на сайте французской вещательной компании France Info. - Думаю, если вас заботит демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы была такая компания, как наша, которая может вкладывать миллиарды долларов в год в разработку новейших средств для противодействия вмешательству в выборы».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, акционеры компании Facebook 14 апреля потребовали снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании. Инвесторы считают, что основатель социальной сети может оказывать "чрезмерно сильное влияние" на работу своего детища, а потому должен оставить должность.

ИСТОЧНИК KP.RU