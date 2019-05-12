СЕГОДНЯ 22:51 2019-05-12T23:01:18+03:00

МВФ выделит Пакистану шесть миллиардов долларов для улучшения экономики Фото: REUTERS

До этого государство обращалось в фонд за финансовой поддержкой в 2013 году

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Правительство Пакистана и представители Международного валютного фонда согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере шести миллиардов долларов.

Ранее государство обращалось в фонд за финансовой поддержкой в 2013 году. Тогда страна получила заем в $6,6 миллиардов.

- Пакистан получит пакет финансовой помощи в размере $6 млрд сроком на три года, - прокомментировал советник премьер-министра по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шаикх.

К слову, делегация МВФ находится в Пакистане с 29 апреля текущего года для обсуждения условий и размера предоставления кредита, сообщает телеканал Geo.tv. Ранее сообщалось, что власти Пакистана планировали запросить у МВФ кредит в $6-7 млрд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МВФ одобрил выделение Португалии 26 миллиардов евро. Первые 6,1 миллиарда страна получила уже в мае прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU