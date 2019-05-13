Возле отеля Трампа во Флориде произошла стрельба, один человек убит

СЕГОДНЯ 01:57 2019-05-13T02:14:00+03:00

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В воскресенье, 12 мая, возле здания отеля во Флориде произошла стрельба, в результате один человек погиб, еще один ранен, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, убит мужчина, пострадала женщина. Она получила огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни, и была доставлена в больницу.

Место происшествия оцеплено стражами порядка, пока никого не задержали. По словам очевидцев, они слышали семь или восемь выстрелов. Отмечается, что отель расположен недалеко от районного отделения полиции, начато расследование инцидента.

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба.Мужчина убит, женщина ранена

Издание уточняет, что гостиница в Санни-Айлз-Бич носит имя президента США Дональда Трампа по соглашению с владельцем. Этот район города, расположенного неподалеку от Майами-Бич, за последние 20 лет очень изменился. Раньше в нем располагались построенные в середине прошлого века дешевые гостиницы, а теперь появились небоскребы.

ИСТОЧНИК KP.RU