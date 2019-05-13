Военные инспекторы из России проводят наблюдательный полет над США

СЕГОДНЯ 03:00 2019-05-13T03:23:06+03:00

Договор «Открытое небо» был заключен для укрепления взаимопонимания и доверия между странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наблюдатели из Германии и Латвии в рамках договора Открытое небо совершат полет над нашей страной

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С 12 по 20 мая группа российских военных инспекторов проведет наблюдательный полет над территорией Соединенных Штатов в рамках международного договора «Открытое небо».

Полет на российском самолете Ту-154МЛК-1 дальностью до 4800 км будет выполняться с расположенного в штате Миссури аэродрома Роузкранс, а американские специалисты, которые будут находиться на борту воздушного судна, проконтролируют применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения и соблюдение всех правил, сообщает в ночь на понедельник официальный печатный орган министерства обороны России – газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Кроме того, на 13 – 17 мая запланирован совместный полет инспекторов из Германии и Латвии над Россией и Белоруссией на шведском самолете наблюдения СААБ-340, который стартует с аэродрома Кубинка. Отмечается, что «самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором».

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU