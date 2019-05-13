2019-05-13T07:39:04+03:00
Общество

Роструд рассказал, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Отдохнуть получится лишь в ноябре по случаю празднования Дня народного единства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянам напомнили о следующих длинных выходныхРоссиянам напомнили о следующих длинных выходныхФото: Алиса ТИТКО
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Следующие длинные выходные ждут россиян лишь в ноябре. Они же станут последними столь продолжительными в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - передает сайт kp.ru со ссылкой на ведомство.

Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре Фото: Рушан КАЮМОВ

Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябреФото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Стоит отметить, что в июне жителей нашей страны также ждет дополнительный выходной, но он будет лишь один - 12 июня можно будет отдохнуть по случаю празднования Дня России.

Напомним, что ранее в январе россияне могли не ходить на работу целых 14 дней из 31-го возможного. Май лишь немного не дотянул до этой цифры, однако все равно установил новый рекорд для данного весеннего месяца - 13 выходных дней из 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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