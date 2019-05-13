Кардиолог объяснил, почему дети так часто умирают на уроках физкультуры

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-13T09:37:16+03:00

Дело в том, что школьникам просто не успевают оказать необходимую медицинскую помощь

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В случае остановки сердца у ребенка во время уроков в школе оказать ему первую медицинскую помощь просто некому. К такому выводу пришел главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров. По его мнению, именно в этом кроется причина частых внезапных смертей на уроках физкультуры.

Врач подчеркнул, что в целом сердечные приступы у российских школьников случаются не чаще, чем в других цивилизованных странах. Отличие в том, что на Западе почти половину таких детей удается спасти. В нашей же стране существуют серьезные проблемы с системой оказания первой помощи. Даже если в школе присутствует медсестра, далеко не факт, что она сможет помочь ребенку, ведь необходимая техника отсутствует. Так, например, автоматические наружные дефибрилляторы - это настоящая "роскошь".

Макаров считает, что многих смертей из-за чрезмерной физической нагрузки можно было избежать при ранней диагностике. В России регулярно и на довольно высоком уровне проводится диспансеризация, но далеко не все медицинские работники правильно анализируют полученные в ходе обследования данные.

"Наши дети не защищены со всех сторон. Сначала им не выявляют те заболевания, которые имеют риск, потом не могут оказать первую помощь. Самое печальное, что, когда они умирают, ставят неправильные посмертные судебно-медицинские диагнозы. И это закрывает тему", - цитирует врача сайт телеканала "Звезда".

Сайт kp.ru писал о том, что по всей России с пугающей регулярностью происходят подобные инциденты - ребенку становится плохо во время занятий спортом, но взрослые не успевают ему помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU