Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-13T10:23:00+03:00

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Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Причиной стало огромное количество штрафов, которые получают автомобилисты. Часть из них выписывается ошибочно из-за неправильно установленных камер. В случае выявления нарушений частникам придется демонтировать свои объекты.

Особое внимание будут уделять передвижным комплексам, которые появляются на обочинах дорог и в укрытиях. Работа таких предпринимателей, которые заключили с муниципальными властями контракты на выявление нарушений на дороге, заинтересовала и правительство. Кабмин планирует пересмотреть данную практику и отстранить от нее бизнес.

Дело в том, что зачастую частные камеры появляются вовсе не в местах повышенной аварийности, а там, где чаще всего нарушают скоростной режим. Точность работы комплексов тоже вызывает сомнение.

- Периодически проводятся рейды по выявлению нарушений такими псевдоинспекторами. Например, в Татарстане был случай, когда комплекс фиксации был установлен в сало автомобиля под лобовым стеклом. Часто камеры ставят на бампер, ящики, кирпичи. Всё это — грубое нарушение требований эксплуатации этих приборов и самого ГОСТа для аппаратуры фотофиксации, - комментирует газете «Известия» вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

По требованию ГОСТа (57145-2016) камеры должны быть установлены в 3 м от проезжей части, не должны быть перекрыты столбами, деревьями или какими-либо предметами. Водителей должны предупреждать соответствующим знаком, а на дорогах с двумя и более полосами в одном направлении, знаки должны быть установлены с двух сторон. Любое несоблюдение этих требований ведет к тому, что штраф может быть отменен.

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ИСТОЧНИК KP.RU