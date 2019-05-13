Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах
Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Причиной стало огромное количество штрафов, которые получают автомобилисты. Часть из них выписывается ошибочно из-за неправильно установленных камер. В случае выявления нарушений частникам придется демонтировать свои объекты.
Особое внимание будут уделять передвижным комплексам, которые появляются на обочинах дорог и в укрытиях. Работа таких предпринимателей, которые заключили с муниципальными властями контракты на выявление нарушений на дороге, заинтересовала и правительство. Кабмин планирует пересмотреть данную практику и отстранить от нее бизнес.
Дело в том, что зачастую частные камеры появляются вовсе не в местах повышенной аварийности, а там, где чаще всего нарушают скоростной режим. Точность работы комплексов тоже вызывает сомнение.
- Периодически проводятся рейды по выявлению нарушений такими псевдоинспекторами. Например, в Татарстане был случай, когда комплекс фиксации был установлен в сало автомобиля под лобовым стеклом. Часто камеры ставят на бампер, ящики, кирпичи. Всё это — грубое нарушение требований эксплуатации этих приборов и самого ГОСТа для аппаратуры фотофиксации, - комментирует газете «Известия» вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.
По требованию ГОСТа (57145-2016) камеры должны быть установлены в 3 м от проезжей части, не должны быть перекрыты столбами, деревьями или какими-либо предметами. Водителей должны предупреждать соответствующим знаком, а на дорогах с двумя и более полосами в одном направлении, знаки должны быть установлены с двух сторон. Любое несоблюдение этих требований ведет к тому, что штраф может быть отменен.
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ИСТОЧНИК KP.RU