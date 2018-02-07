Камеры на дорогах: Автомобилисты стали заложниками систем видеофиксации

7 Февр. 2018 2018-02-07T01:32:07+03:00

Водителям приходят штрафы за нарушения, которых они не совершали и их очень тяжело оспорить

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На дорогах России уже нет участка трассы без видеокамеры. Даже сокращение 10 000 сотрудников ГИБДД объяснили тем, что их заменила система видеофиксации. Но выяснилось - автомобилистам стали приходить штрафы за нарушения, которых они не совершали. Штрафы эти тяжело оспорить. «Комсомолка» обратилась за комментариями к координатору движения «Общество синих ведерок» Петру Шкуматову.

МНИМАЯ ПАРКОВКА

- Автолюбитель А. Мирабян получил штраф в размере 3000 руб. за парковку в неположенном месте от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), - рассказывает Петр Шкуматов. - Согласно квитанции он запарковался в средней полосе Каширского шоссе, которое на этом участке имеет три ряда. Мимо проехал «Паркон» Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и сфотографировал стоящую машину.

- Автомобиль действительно там... стоял?!

- У него оказался включенным регистратор. В записи он учитывает не только место расположение машины, но и записывает время и скорость, с которой ехал автомобиль. И согласно регистратору автомобиль двигался в пробке. Это нарушение алгоритма работы камеры, которая фиксировала нарушение. Таких жертв может быть сколько угодно.

- Он не стал платить?

- Ему сказали, что штраф можно обжаловать, но только в течение 10 дней. Для этого надо подъехать в офис МАДИ. Оплатил он сразу, чтобы не терять времени.

КАМЕРЫ В ЗАКОНЕ

Москвичка Екатерина Беляева провела в судах уже 5 месяцев, чтобы доказать свою невиновность. Она попала в аварию на улице Расковой и дожидалась на дороге оформления аварии и замены колеса. В это время мимо проехал аппаратно-программный комплекс фотовидеофиксации ПракРайт и зафиксировал стоящий автомобиль. Екатерина получила квитанцию, согласно которой она должна заплатить 3000 рублей за... «парковку в неположенном месте». На фото к штрафу стоит ее разбитая машина без колеса.

- Екатерина предоставила в суд свои фотографии с места аварии, справку об аварии, данные слежения системы Автофон, что установлена на ее машине. Но судья вынес решение в пользу МАДИ, так как в справке об аварии, что ей выдал инспектор, оказался соседний номер дома, - рассказывает Петр Шкуматов.

Ошибки систем видеофиксации приводят к тому, что водители начинают приобретать «черные ящики». Противоугонные устройства фиксируют скорость автомобиля, все остальные параметры и хранят запись в облачном хранилище. Но суды таким материалам со стороны водителя не доверяют: гаджеты водителей не имеют сертификации.

КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

- Госдума в 2007-м отменила презумпцию невиновности в отношении водителей, если нарушение зафиксировано камерой фотовидеофиксации. Депутатами предполагалась непогрешимость техники, что нашло отражение в статье 1.5 КоАП РФ, - объясняет Шкуматов.

- Почему камеры продолжают ошибаться?!

- Камеры автофиксации нарушений работают по алгоритмам, а жизненных ситуаций великое множество. Но суд встает на сторону тех, кто выписывает штрафы на основе данных, которые - лишь признаки нарушения. Камеры говорят инспектору: смотри, мне кажется, что водитель нарушил правила. А инспектор нажимает кнопку электронной подписи и выпускает постановление. Доказательства потерпевших суды отвергают.

- И нельзя доказать обратное?

- Комплексы фиксации пишут видео, но нарушителю присылают один или два черно-белых кадра! Хотя за такие деньги можно прислать и видео нарушения. Камеры должны доказывать вину автолюбителя! А водители могли бы заявлять о своих претензиях по спорным ситуациям, чтобы в дальнейшем не тратить времени на споры.

За прошлый год 32 сотрудника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Москвы оштрафовали 20 миллионов автолюбителей. А автолюбитель, чтобы оправдаться, должен терять или два рабочих дня, или в суде - месяцы. Аннулируются только 20 процентов от неправильно выписанных штрафов.

Большинство горожан предпочитают не спорить, а оплатить быстрее 50 процентов штрафа. Либо вообще не платят, рассчитывая, что в суд на него не подадут или, даже если подадут, то приставы автоматом спишут с карточки.

Водитель этого «Фольксвагена» А. Мирабян получил штраф за... неправильную парковку. Притом что в реальной жизни машина двигалась по средней (!) полосе, находясь в пробке, что и зафиксировал работавший в ней видеорегистратор. Фото: facebook.com/ruvederko

СТРАШНЕЕ ГИБДД

- Камеры постепенно выживают с должностей инспекторов?

- Водители приобретают электронные карты, которые предупреждают о появлении новых камер.

Но алгоритмы, по которым работают камеры, становятся умнее и изощреннее:

стала измерятся средняя скорость движения автомобилей через Лефортовский тоннель, на некоторых трассах в области.

- Чего опасаются автолюбители?

- Времени, когда камеры по тендеру перейдут в руки подрядных коммерческих организаций и те начнут вершить правосудие, основываясь на спорных данных. В Подмосковье решения уже выносит частная организация - ей ГИБДД передала полномочия принимать такие решения.

- Ходят слухи, что мошенники в ПО заправок внедрили программу, которая позволяла недоливать топливо клиентам. С камерами такая история не повторится?

- В целом система видеофиксации позволила навести порядок на дорогах, но необходимо, чтобы она работала во благо всех участников дорожного движения. Если она станет обслуживать частный интерес (сотрудники частных организаций мотивированы премиями), может быстро дискредитировать себя. Люди перестанут доверять штрафным квитанциям, а затем и платить.

- Автомобилисты только на камеры жалуются?

- Похоже, что платные парковки делали люди, которые или никогда не водили машину, либо имеют водителя. Вот представьте: привозите детей к детскому

Театру марионеток, что на третьем транспортном кольце, переодеваете детей, выбегаете на улицу, а машины нет. А там документы, деньги, детские вещи, телефон. Такая же ситуация с парковками у многих других городских театров.

А сколько историй, когда в личных машинах транспортируют смертельно больных людей? Приво­зят онкобольного, который еле передвигается к онкодиспансеру № 2 в Старопетровском проезде, а припарковаться негде. Пока доведут до доктора, штраф уже готов.

Похожая ситуация у Института ревматологии, иммунологии и онкологии на Каширке. Но ведь это объекты городские, социальные, как же к ним подобраться с детьми, больными? Разве можно на чужой боли делать деньги?

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

Ольга ДЫГАЛО, пресс-секретарь МАДИ:

- В отношении сотрудника, допустившего ошибку при изучении фотоматериалов на водителя А. Мирабяна, проводится служебная проверка. Он ошибся. Автолюбитель в течение 10 дней с момента получения постановления мог обжаловать штраф на сайте Автокод. Если этот срок был пропущен, то можно направить в МАДИ ходатайство о его продлении. Но он не стал этого делать, а оплатил половину штрафа (1500 руб. - Ред.). Бывают погрешности: из 100 постановлений 1 - 2 отменяется. Во всех спорных ситуациях МАДИ всегда принимает сторону автомобилиста. Мы готовы вернуть ему деньги. Но нужно ходатайство.

КОНКРЕТНО

Что сделать, чтобы добиться отмены наказания

Виталий ДЕМИН, юрист компании ООО «Аргумент»:

-Если вы сразу подадите заявление об оспаривании штрафа в мировой суд, то на его сайте по своей фамилии найдете информацию о движении дела. К заседанию важно подготовить доказательства: записи с вашего, чужих видеорегистраторов, уличных камер, показания свидетелей, чеки или билеты (если вы находились в момент совершения правонарушения в другом месте), документы купли-продажи, если автомобиль продали вместе с госномерами.