2019-05-13T11:29:55+03:00
Происшествия

Один человек погиб при взрыве на заводе в Южной Корее

Инцидент произошел на предприятии по производству деталей для мобильных телефонов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар удалось быстро локализоватьПожар удалось быстро локализоватьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На заводе по производству деталей для мобильных телефонов в южнокорейском городе Чечхон провинции Чхунчхон-Пукто прогремел взрыв.

Инцидент произошел в понедельник, 13 мая, примерно в 170 км к юго-востоку от Сеула. Жертвой происшествия стал один человек, еще трое получили травмы.

В экстренных службах страны уточняют, что взрыв произошел на производственном конвейере. После инцидента в помещении возникло возгорание, которое были локализовано примерно спустя десять минут. Причины происшествия уточняются, передает Yonhap.

"КП-Пермь" писала о том, что ранее в мае мощный взрыв прогремел также на российском предприятии "УРАЛХИМ" филиала "Азот" в деревне Березники Пермского края. Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. В результате происшествия погибли три человека, еще один пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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