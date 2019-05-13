Составлена диета, снижающая риск преждевременной смерти

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-13T12:05:41+03:00

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Ученые из медицинской школы Университета Уэйк-Форест назвали верный способ снизить риск преждевременной смерти. Специалисты провели исследование и составили диету, помогающую продлить жизнь и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

В исследовании ученых приняли участие около пяти тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет. Данные о состоянии их сердечно-сосудистой системе специалисты анализировали на протяжении 13 лет. Кроме того, ученые учитывали их образ жизни и пищевые предпочтения. Все участники эксперимента заполнили анкеты о своем питании, состоящие из 120 вопросов, пишет сайт телеканала «Звезда».

В результате, специалисты смогли составить так называемую диета DASH, которая помогает поддерживать здоровье даже в преклонном возрасте. Согласно этой диете рекомендуется употреблять в пищу фрукты, овощи, орехи, злаки, птицу, рыбу, низкокалорийные молочные продукты, при этом снизить употребление количества соли, красного мяса, сладостей и сладких напитков. Кроме того, диета исключает употребление спиртных напитков, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU