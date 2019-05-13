2019-05-13T13:31:06+03:00
Происшествия

Польша выдала России обвиняемого в совершении разбойного нападения

В 2004 году Гедеван Куталиа вместе с сообщниками похитил у жительницы Сургута более 1 млн рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Польша выдала России обвиняемого в разбоеПольша выдала России обвиняемого в разбоеФото: Мила СТРИЖ
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Польша выдала России мужчину, обвиняемого в совершении разбойного нападения 15-летней давности. Об этом рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию гражданина РФ Гедевана Куталиа", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что именно этот мужчина вместе с сообщниками участвовал в ограблении жительницы Сургута. Инцидент произошел в августе 2004 года. Злоумышленники вытолкнули женщину из автомобиля и похитили у нее из сумки более одного миллиона рублей, полученные от продажи недвижимости. После этого грабители скрылись с места преступления на заранее подготовленной машине и были объявлены в международный розыск.

Гедевана Куталиа удалось задержать лишь в октябре 2018 года. Польские власти передали соответствующие информацию российской прокуратуре, после чего был направлен запрос на экстрадицию, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Варшава выдала Москве еще одну разыскиваемою - гражданку Аллу Нарушевичен. В апреле 2003 года женщина убедила жительницу Ярославля в том, что ее дочь больна тяжелой формой лейкемии, и потребовала на лечение более 47 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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